Не в капризах дело: почему кошки царапают диван вместо когтеточки

Кошка может демонстративно обходить новую когтеточку и при этом продолжать портить диван. Причина такого поведения обычно не в капризах животного: питомец выбирает поверхность, которая лучше подходит ему для царапания.
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