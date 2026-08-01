Жара, приёмная кампания и реконструкция моста: чем запомнился крымчанам июль

НА ВОЛНЕ ПЕРЕМЕН «Не проси у июля прохлады – проси у него силы выдержать зной». Летний зной, прохладные струи фонтанов, первые серьёзные испытания для подростков, которые выбирают профессию, рабочие, меняющие облик улиц, и гости города, ищущие спасения от жары в музейных залах и на выставках.
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