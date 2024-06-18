Развитие Дальнего Востока — приоритет России в XXI век

Развитие Дальневосточного региона является приоритетным направлением в российской политике XXI века, 18 июня заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами.
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