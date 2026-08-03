«Пустозвоны»: Узбекистан оконфузился с ответом на «очередные унижения» узбекских мигрантов в Москве

Если в России унижают, зачем сюда ехать, как будто мёдом намазано! В мире есть около 50 мусульманских стран Близких по менталитету и вере...Может имеет смысл ехать прямо туда? Где халяль и не будут унижать "насисты"? Мир большой. В западных странах ждут не дождутся - все "жданки" прождали! А потом с какого перепуга Узбекистан вмешивается во внутренние дела России и в частности в сфере миграции ? А потом Вы же все хотели самостоятельности и независимости, получили. Что-то не получается жить независимо Почему опять к нам претесь?

Виктор Борисов

--Таджики, узбеки, киргизы, армяне, азербайджанцы и т.д. не могут являться нашими соотечественниками, потому что у них есть свои независимые национальные государства, а русские, татары, башкиры, якуты и т.д. могут. И в этом нет никакого ущемления прав не коренных граждан РФ, это распространённая мировая практика. Давно пишем, что программа переселения соотечественников стала программой по завозу и натурализации мигрантов из средней Азии, которые никакими нашими соотечественниками не являются, а как ещё в своё время сказал сенатор Клишас «хотят здесь жить вместо нас». Некоторые регионы от неё просто отказались, а некоторые используют, чтобы выполнять kpi по численности населения, а потом ёлки в подъездах устанавливать запрещают. ____ Напомним, что эта программа давно перестала помогать нашим настоящим соотечественникам. Например, Калужская область отказалась от участия в этой программе и вот по какой причине: В первые годы результаты соответствовали цели: славяне составляли более 80%. К 2022 году их доля снизилась до 17%. Большую часть составили жители стран Средней Азии и Закавказья.