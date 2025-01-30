Менее половины россиян одобряют запрет на продажу фастфуда детям

Более трети россиян (35%) посещают сети быстрого питания хотя бы один раз в месяц. При этом готовы поддержать запреть на продажу фастфуда детям менее половины (41%), пишут «Ведомости» со ссылкой на ВЦИОМ.
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