AdIndex
ГлавнаяВсе новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

AdIndex

3 310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Что значит, могут запретить рекламировать многожёнства, без слова могут, не лгбт, так многожёнства, запад никак не ус...В России могут за...
  • Алекс Кузь
    Тц - удивительные памятники эпохе глупого бизнеса . Пользы от этих громных Сараев никакого нет, кроме , приличных общ...Посещаемость торг...
  • Вовладар Даров
    Какие россияне, уточните! Которые работают на трёх работах?Россияне стали ча...

Менее половины россиян одобряют запрет на продажу фастфуда детям

Менее половины россиян одобряют запрет на продажу фастфуда детям

Более трети россиян (35%) посещают сети быстрого питания хотя бы один раз в месяц. При этом готовы поддержать запреть на продажу фастфуда детям менее половины (41%), пишут «Ведомости» со ссылкой на ВЦИОМ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх