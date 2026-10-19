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Фигуристка Камила Валиева отписалась от тренера Светланы Соколовской в соцсети. Сегодня стало известно, что фигуристка вернулась в прежний тренерский штаб – к Этери Тутберидзе.