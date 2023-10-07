Экс-советник Пентагона предрекает конфликт в Европе. Причина в неуважении России

Бывший советник главы Пентагона по военным вопросам полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Запад стоит перед сложным выбором: либо признать законные интересы России в сфере национальной безопасности, либо рисковать началом масштабного конфликта в Европе.
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