В Покровском-Стрешневе благоустроили экопарк

В Покровском-Стрешневе завершено благоустройство экопарка. Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, жителям теперь будут доступны новые прогулочные маршруты, которые плавно переходят в парк «Берег реки Сходни».
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