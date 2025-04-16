Воробьёв предложил масштабировать подмосковный опыт подключения объектов к инженерным сетям

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию инфраструктуры, представил президенту РФ Владимиру Путину инициативу по упрощению подключения объектов строительства к инженерным сетям.
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