Штаб ТКО: 85 регионов подключились к приложению для водителей мусоровозов

К мобильному приложению «Водитель ТКО» подключились 85 субъектов РФ. Об этом сообщил заместитель министра природы и экологии Денис Буцаев на штабе по организации обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
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