«ВНЭУ третьего поколения»: Испания установила на подлодку энергетическую установку нового типа

Подводная лодка S-81 класса S-80Испанская компания Navantia завершила на верфи в Картахене размещение на подводной лодке S-83 Cosme García типа S-80 воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ) на водородной основе.
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