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Расчлененное тело пропавшего миллионера-криптоблогера нашли в Аргентине

Расчлененное тело пропавшего миллионера-криптоблогера нашли в Аргентине

Пропавшего блогера-криптовалютчика Фернандо Переса Альгабу нашли мертвым в Аргентине. Расчлененное тело 42-летнего миллионера в красном чемодане были обнаружены группой детей, игравших у ручья в городе Инхеньеро Будхе, провинция Буэнос-Айрес.

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Комментарии
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ЭЩ
Эдуард Щетинин
Здорово что нашли, ещё лучше что по кускам. Я не радуюсь чужой смерти, просто ненавижу подобных деятелей любой расы. Они мне напоминают банкиров обдирающих небогатых людей, которые в свою очередь производят материальные вещи и продукты питания, которыми пользуются подобные кровососы! А также ненавижу разных блогеров устраивающим лохомарафоны и прочих мошенников!
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