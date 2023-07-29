Расчлененное тело пропавшего миллионера-криптоблогера нашли в Аргентине

ЭЩ

Эдуард Щетинин

Здорово что нашли, ещё лучше что по кускам. Я не радуюсь чужой смерти, просто ненавижу подобных деятелей любой расы. Они мне напоминают банкиров обдирающих небогатых людей, которые в свою очередь производят материальные вещи и продукты питания, которыми пользуются подобные кровососы! А также ненавижу разных блогеров устраивающим лохомарафоны и прочих мошенников!