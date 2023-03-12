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Полиция обнаружила гранаты и оружие в одном из гаражей в Мелитополе

Полиция обнаружила гранаты и оружие в одном из гаражей в Мелитополе

В Мелитополе сотрудники полиции обнаружили очередной схрон с оружием и взрывчаткой. Находка была сделана в одном из гаражей, рассказали в ГУ МВД Запорожской области.

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