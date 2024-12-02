«Доходный эксперимент». На что регионы России потратили 5,5 миллиарда курортного сбора?

С января 2025 года регионы получили право вводить на своих территориях туристический налог. Дело прибыльное, но не сказать, что новое: в декабре 2024 года завершается эксперимент по взиманию курортного сбора в отдельных субъектах.
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