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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Доходный эксперимент». На что регионы России потратили 5,5 миллиарда курортного сбора?

«Доходный эксперимент». На что регионы России потратили 5,5 миллиарда курортного сбора?

С января 2025 года регионы получили право вводить на своих территориях туристический налог. Дело прибыльное, но не сказать, что новое: в декабре 2024 года завершается эксперимент по взиманию курортного сбора в отдельных субъектах.

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