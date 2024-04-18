Lost Ark — подробности об эпохальном режиме хранителя Хануматана Разработчики ...

Lost Ark — подробности об эпохальном режиме хранителя ХануматанаРазработчики русскоязычной версии MMORPG Lost Ark продолжают постепенно раскрывать главные особенности апрельского обновления “Мелодия века”, и в этот раз они затронули новый эпохальный режим на хранителя Хануматан.