Lost Ark — подробности об эпохальном режиме хранителя Хануматана Разработчики ...

Lost Ark — подробности об эпохальном режиме хранителя ХануматанаРазработчики русскоязычной версии MMORPG Lost Ark продолжают постепенно раскрывать главные особенности апрельского обновления “Мелодия века”, и в этот раз они затронули новый эпохальный режим на хранителя Хануматан.
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