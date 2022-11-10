Чуть не лишился руки: полицейские помогли доставить в больницу тяжелораненого уссурийца

В День сотрудника органов внутренних дел России в редакцию ИА UssurMedia обратилась жительница Уссурийска, желая отблагодарить полицейских, пришедших на помощь в экстренной ситуации.
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