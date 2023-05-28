Клотет о новом контракте Лебеденко: «Не скажешь, что ему 40 лет. Ему 22! Он показывает хорошее качество в «Торпедо»

– Сегодня [в субботу] Лебеденко исполнилось 40 лет. Клуб объявил о продлении контракта с ним. Как вы считаете, он поможет в следующем сезоне? – Поздравляю Игоря с днем рождения, желаю ему счастья.
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