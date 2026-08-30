🔥 В МЧС рассказали, как часто крымчане гибнут от неосторожного обращения с огнем 80% пожаров в регионе происходят из-за неосторожного обращения с огнем, в 30% случаев гибнут люди, сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.
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