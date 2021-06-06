Виноградный компот с мятой АлинаИнгредиенты на 3 литра: Вода 3 литравиноград (чистый вес ягод) 400 грамм сахар (или больше/меньше по вкусу) 150 граммлимон небольшой 1 штнебольшой пучок мяты Рецепт приготовления:Виноград кладем в холодную воду.