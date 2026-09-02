Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему казачек не уводили в рабство

На невольничьих рынках Крыма и Тамани можно было найти всё, что угодно: польских шляхтичей, русских крестьян, кавказских горцев и даже казачьих детей.

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