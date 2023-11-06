Украинский военнослужащий заявил, что тактики НАТО бесполезны против РФ

В тактическом плане силы НАТО сейчас ничего не могут противопоставить российским военнослужащим. Об этом заявил начальник штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаил Лысенко, который посещал тренировки боевых подразделений альянса.
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