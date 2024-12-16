НБКИ: число выданных потребительских кредитов в ноябре сократилось на 21%

Российские банки в ноябре 2024 года выдали 1,7 млн потребительских кредитов, что на 21% меньше, чем в октябре, когда кредитные организации одобрили 2,15 млн таких ссуд, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).