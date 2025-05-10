Кургинян объяснил, почему нельзя «сниматься» на фоне Победы

Использование истории в своих личных, очень мелочных целях, особенно людьми, которые отстаивали советский проект, было омерзительным и является недопустимым, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 9 мая в праздничном обращении в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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