Кургинян объяснил, почему нельзя «сниматься» на фоне Победы

Использование истории в своих личных, очень мелочных целях, особенно людьми, которые отстаивали советский проект, было омерзительным и является недопустимым, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 9 мая в праздничном обращении в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.