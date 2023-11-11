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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 054 подписчика

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Подходящий друг

Подходящий друг

Зоя Тимофеевна была видной дамой. Не смотря на преклонный возраст, все еще вызывала интерес у противоположного пола.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Да, хорош кавалер, воспользовался её добротой.Молодец Зоя Тимофеевна, не поддалась его чарам и не пошла копать огород. И вернулась домой к своему котику Барсику!!!Он и есть её самый надёжный друг и самый верный и преданный!!!
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16 час.
ИС
Ирина Собченко
Ой! Насмеялась до слез! Спасибо автору!!! Очень поучительно!🔥👍
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14 час.
Zoia Goldshtab
Класссс!Браво автор!
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13 час.

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