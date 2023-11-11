Подходящий друг

Элеонора Коган

Да, хорош кавалер, воспользовался её добротой.Молодец Зоя Тимофеевна, не поддалась его чарам и не пошла копать огород. И вернулась домой к своему котику Барсику!!!Он и есть её самый надёжный друг и самый верный и преданный!!!