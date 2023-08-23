Источник рассказал об отставке и дальнейшей работе в Минобороны генерала армии и командующего войсками СВО России Сергея Суровикина.
Тайна исчезновения Суровикина привела в Минобороны
Комментарии
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ЮС
Юрий Семеновский
Суровикин ещё скажет своё слово...
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1 час.
ВераВерная
Глядите, что делается! Ещё нигде не мелькнуло даже, что за новая должность у Суровикина, а ГерасименкО уже в курсе назначения. У него с МО и ГШ прямой провод, доложили уже)))
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1 час.
Марина Козуб
Мне симпатичен Суровикин - Аморгедон Интеллект на лице написан...
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49 мин.
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