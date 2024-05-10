В Крыму ожидают заморозки 11 мая

В Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми заморозками 11 мая. По информации ГУ МЧС по РК, на поверхности почвы возможны заморозки до минус двух градусов, что увеличивает риск повреждения сельскохозяйственных культур.