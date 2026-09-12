Семейная выплата 2026 до 30 сентября, кому положена и как получить

Семейная выплата 2026 года оформляется только до 30 сентября включительно. Это новая ежегодная мера поддержки работающих родителей с двумя и более детьми, которая позволяет вернуть часть НДФЛ, уплаченного с доходов за 2025 год.
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