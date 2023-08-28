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«МЮ» интересуется защитником «Ромы» Спинаццолой

«МЮ» интересуется защитником «Ромы» Спинаццолой

Английский клуб сделал запрос о возможности трансфера левого защитника «Ромы», сообщает Джанлука Ди Марцио.

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