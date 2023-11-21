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Это должен знать каждый: Как спасти человека, который подавился?

Это должен знать каждый: Как спасти человека, который подавился?

Стучать по спине человека, который подавился – не стоит, это может усугубить ситуацию. Об этом предупредил врач-терапевт Андрей Звонков, уточнив, что именно нужно делать, если инородный предмет оказался в дыхательных путях.

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