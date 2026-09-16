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Вот история

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Четыре фазы российской промышленности: от шока до парадоксального роста

Четыре фазы российской промышленности: от шока до парадоксального роста

Когда смотришь на сухие цифры промышленной статистики, за ними не всегда видно, через какие качественные сломы проходила экономика.

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