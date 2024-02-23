Зеленский заявил о готовящемся морском контрнаступлении и заверяет в успехе и «сюрпризах»

Так, теперь представитель страны 404 анонсирует готовящееся контрнаступление ВСУ в Черном море. Заявляет о предстоящем успехе, обещает «сюрпризы» для России, однако в подробности не вдается, сообщает телеграм-канал «Раньше всех.