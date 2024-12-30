5 книг о сказках

В новом номере «Сноб» собрал книги, которые помогут заново познакомиться со сказками.Владимир Пропп «Морфология волшебной сказки»Издательство МИФИсследование Владимира Яковлевича Проппа впервые вышло в 1928 году и абсолютно опередило свое время: он нашел объяснение единообразию волшебных сказок и в итоге определил универсальную структуру фольклора.