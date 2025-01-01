В FIDE назвали сложным решение о разделе победы ЧМ между Непомнящим и Карлсеном

Генеральный директор Международной шахматной федерации Эмиль Сутовский прокомментировал решение разделить победу на чемпионате мира между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном, отметив, что ситуация сложилась сложная, а предложение о разделе исходило от самих шахматистов.
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