В FIDE назвали сложным решение о разделе победы ЧМ между Непомнящим и Карлсеном

Генеральный директор Международной шахматной федерации Эмиль Сутовский прокомментировал решение разделить победу на чемпионате мира между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном, отметив, что ситуация сложилась сложная, а предложение о разделе исходило от самих шахматистов.