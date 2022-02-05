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Актер Том Холланд: «Восхищен Хэмилтоном – он творит историю каждый день и разбил все возможные стеклянные потолки»

Британский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, рассказал о том, что восхищается семикратным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном.

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