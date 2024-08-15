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На купянском направлении пожарные отказались тушить возгорания

На купянском направлении пожарные отказались тушить возгорания

В Купянске и Купянском районе возникает большое количество пожаров, которые некому тушить. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

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