МИД Китая предупредил об опасности разрыва цепочек поставок

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что разрыв глобальных цепочек поставок и отказ США и ЕС от китайских мощностей приведут к значительным экономическим затратам и нарушат международное сотрудничество.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии