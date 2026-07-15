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Царьград

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МИД Китая предупредил об опасности разрыва цепочек поставок

МИД Китая предупредил об опасности разрыва цепочек поставок

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что разрыв глобальных цепочек поставок и отказ США и ЕС от китайских мощностей приведут к значительным экономическим затратам и нарушат международное сотрудничество.

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