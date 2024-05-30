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Собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ Гулько не пустили в Грузию

Собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ Гулько не пустили в Грузию

Бывшего студента МГУ Сергея Гулько, которому предписали покинуть Российскую Федерацию после задержания за попытки сбора денег для Вооруженных сил Украины и публикацию в интернете информации националистического характера, не пустили в Грузию.

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Комментарии
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Александр Т
Чисто русский дурдом! Отправили его в ридну неньку и всех делов. Пусть делом помогает неньке отстаивать незалежность.
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16 час.
Виктор Асманкин
А на лесоповал отправить было слабо - на свежем воздухе дурь быстро  сойдет да и помогут други ……
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15 час.

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