Собиравшего деньги для ВСУ экс-студента МГУ Гулько не пустили в Грузию

Бывшего студента МГУ Сергея Гулько, которому предписали покинуть Российскую Федерацию после задержания за попытки сбора денег для Вооруженных сил Украины и публикацию в интернете информации националистического характера, не пустили в Грузию.
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