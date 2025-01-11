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Спецпрокурор США Джек Смит завершил расследование по Трампу

Спецпрокурор США Джек Смит завершил расследование по Трампу

Спецпрокурор США Джек Смит завершил расследование в отношении Дональда Трампа и покинул свой пост в Министерстве юстиции.

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