Зеленский пригласил лидеров Азии принять участие в саммите по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Шангри-Ла" пригласил лидеров стран Азии принять участие в так называемой мирной конференции в Швейцарии, чтобы обсудить план урегулирования конфликта и смягчить "глобальную нестабильность".
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