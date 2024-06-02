Зеленский пригласил лидеров Азии принять участие в саммите по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Шангри-Ла" пригласил лидеров стран Азии принять участие в так называемой мирной конференции в Швейцарии, чтобы обсудить план урегулирования конфликта и смягчить "глобальную нестабильность".