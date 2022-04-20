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Народный календарь. Дневник погоды 20 апреля 2022 года

Народный календарь. Дневник погоды 20 апреля 2022 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 20 АПРЕЛЯ АКУЛИНИН ДЕНЬЭтот день в прошлом годуhttps://www.asienda.ru/post/58226/ ПРИМЕТЫ НА 20 АПРЕЛЯ:- Заморозок в предрассветный час и ясное небо на рассвете сулят много гречки и зерновых- Если на Акулину дождь — яровые будут плохими, а калина и малина хорошими- Если в этот день светит солнце, значит будет хороший урожай репы и остальных ранних корнеплодов- Если ночью небо яркое от звезд, то в лесу будет много ягод и грибов- Красный восход солнца – к перемене погоды- Появление высоких кучевых облаков предвещает солнечную погоду на следующий день- Утрoм 20 aпрeля дoждит, a в oбeд coлнцe cвeтит -мaлинa хорошо урoдится.

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