Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в Баргузинском районе Бурятии

В Баргузинском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1 по шкале Рихтера. Подземный толчок зафиксировали недалеко от населённого пункта Максимиха, сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы Сибирского отделения РАН.
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