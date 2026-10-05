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Регионы России

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Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в Баргузинском районе Бурятии

Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в Баргузинском районе Бурятии

В Баргузинском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,1 по шкале Рихтера. Подземный толчок зафиксировали недалеко от населённого пункта Максимиха, сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы Сибирского отделения РАН.

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