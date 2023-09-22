Экономические проблемы Республики Казахстан (и в частности, очевидная деградация энергетической отрасли, уже приведшая к череде происшествий и техногенных катастроф, о которых мы неоднократно писали ранее) разительно контрастируют с бодрыми реляциями властей о передовой, технологически развитой республике, устремлённой в XXI век.
Уничтожение «БИПЭК АВТО»: будет ли положен конец беспределу рейдеров в Казахстане?
Комментарии
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Олег Щепанов
Басмачи есть басмачи...теперь внуки басмачей ...с ними нужно разрывать все отношения...пусть сдохнут в степях без воды...
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14 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Научили казахов срать сидя, вытащили из юрты, дали образование, построили инфраструктуру, затем одели их в цивильные костюмы, создали государство за счёт российских территорий и других территорий,никогда не принадлежавших казахам. Теперь русские не нужны. Чисто дикарские выходки.
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14 час.
z
zhanna
Деньги семьи, должны принадлежать семье,а не покупать квартиры пр.....ам.
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3 час.
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