БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Черский
    Мне кажется всё они подлежат ликвидации, на них столько преступлений, миллион жизней людей.....УКРАИНСКИЕ ВЛАСТИ...
  • Марина Свобода
    Не доживём, однакоЧУБАЙС "УДРАЛ И П...
  • Малк
    Дерьмо поплыло в Россию! Все эти "прокажённые" актеры и актриски, вся эта шваль повалила обратно за баблом. Гнать их ...ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...

Уничтожение «БИПЭК АВТО»: будет ли положен конец беспределу рейдеров в Казахстане?

Уничтожение «БИПЭК АВТО»: будет ли положен конец беспределу рейдеров в Казахстане?

Экономические проблемы Республики Казахстан (и в частности, очевидная деградация энергетической отрасли, уже приведшая к череде происшествий и техногенных катастроф, о которых мы неоднократно писали ранее) разительно контрастируют с бодрыми реляциями властей о передовой, технологически развитой республике, устремлённой в XXI век.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Щепанов
Басмачи есть басмачи...теперь внуки басмачей ...с ними нужно разрывать все отношения...пусть сдохнут в степях без воды...
Ответить
14 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Научили казахов срать сидя, вытащили из юрты, дали образование, построили инфраструктуру, затем одели их в цивильные костюмы, создали государство за счёт российских территорий и других территорий,никогда не принадлежавших казахам. Теперь русские не нужны. Чисто дикарские выходки.
Ответить
14 час.
z
zhanna
Деньги семьи, должны принадлежать семье,а не покупать квартиры пр.....ам.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх