Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Заградотряд ликвидирован". Партизаны Харькова навели наши ракеты на "Кракен"

"Заградотряд ликвидирован". Партизаны Харькова навели наши ракеты на "Кракен"

Жители посёлка Подолы Харьковской области сообщают довольно интересную новость: местные партизаны в рядах ВСУ "слили" русским спецслужбам местонахождение командного пункта национального формирования "Кракен"*, после чего по ним был нанесён ракетный удар.

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