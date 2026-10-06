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Российский генерал: Мы ошиблись. Рассчитывали на СВО, как в Крыму

Российский генерал: Мы ошиблись. Рассчитывали на СВО, как в Крыму

Вопреки уверениям чиновников о том, что СВО шла по плану, в действительности первоначальный расчёт был на отсутствие сопротивления и лояльное отношение населения, как в Крыму в 2014 году.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Николай Герасименко
Николай Герасименко

К чему этот генерал в отставке так активизировался!? Прямо сыплет критиканством в отношении военного руководства страны. Он такой весь в "белом", а в ГШ и Кремле сидят неучи и почему-то не прислушиваются к мнению генерала Попова.