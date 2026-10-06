Российский генерал: Мы ошиблись. Рассчитывали на СВО, как в Крыму

Вопреки уверениям чиновников о том, что СВО шла по плану, в действительности первоначальный расчёт был на отсутствие сопротивления и лояльное отношение населения, как в Крыму в 2014 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А «Мир миром, а сна...
- Польский эксперт:...
- ЛС «Старой Америки б...
К чему этот генерал в отставке так активизировался!? Прямо сыплет критиканством в отношении военного руководства страны. Он такой весь в "белом", а в ГШ и Кремле сидят неучи и почему-то не прислушиваются к мнению генерала Попова.