Собянин представил оснащение кабинетов биологии в реконструированных школах

Сто реконструированных школ с кабинетами биологии откроют в этом году, рассказал Сергей Собянин. В них поступят более 1,6 тысячи микроскопов нового поколения, которые формируют объемное изображение и передают его на большой экран через цифровые видеокамеры.
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