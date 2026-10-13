В Большой Елани завершают капремонт Детской школы искусств

В селе Большая Елань Усольского района Иркутской области завершают обновление здания филиала Детской школы искусств рабочего поселка Тельма.
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