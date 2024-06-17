Сегодня день рождения Елены Рыбакиной и Александра Бублика

Сегодня исполнилось 25 лет четвертой ракетке мира Елене Рыбакиной. Рыбакина – чемпионка восьми одиночных турниров уровня WTA, в том числе «Уимблдона»-2022 и «тысячников» в Индиан-Уэллс и Риме (оба в 2023-м).