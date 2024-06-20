Прокуратура вскрыла нелицеприятные детали об Алеке Болдуине, убившем оператора на съемочной площадке

Прокуратура США привела новые подробности трагедии на съемках фильма «Ржавчина», во время которых голливудский актер Алек Болдуин произвел смертельный выстрел в оператора Галину Хатчинс из заряженного револьвера.
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