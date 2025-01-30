«Вазраждане» потребует отчета минфина по вступлению Болгарии в еврозону

Заслушивания министра финансов Теменужки Петковой о вступлении Болгарии в еврозону и о том, есть ли какие-либо обязательства перед европейскими институтами затребует парламентская партия «Вазраждане», 30 января передает Болгарское национальное радио.
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