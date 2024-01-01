Звездный стилист Омар Байрамов эксклюзивно через 5-tv.ru поздравил соотечественников с Новым годом. Он пожелал всем прежде всего любить себя, ведь главный наряд каждого из нас вовсе не одежда, а кое-что другое.
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